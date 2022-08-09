В Харовском районе прокуратура добилась ликвидации свалки

Прокуратура Харовского района подала иск на органы местного самоуправления: у деревни Анфалиха Шапшинского сельского поселения обнаружена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов объемом 2500 м.куб. Правоохранители провели проверку на соблюдение законодательства об охране окружающей среды.

После представления прокуратуры администрация района не предприняла мер по ликвидации свалки. В результате прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании незаконным бездействия администрации Харовского района. Суд постановил обязать орган местного самоуправления устранить выявленные нарушения, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Так удалось победить несанкционированную свалка - место очистили.