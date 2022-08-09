За один час два лося попали под машины на Вологодчине

Сразу два ДТП с лосями произошло в Вытегорском районе. Два лося попали под машины в один час: водители их сбили с интервалом в 40 минут. Роковые встречи произошли на федеральной трассе под Вытегрой вечером 7 августа в зоне действия знака "Дикие животные".

Как сообщает районное отделение ГИБДД, первое ДТП произошло на 378-м километре федеральной трассы "Вологда-Медвежьегорск", вблизи поселка Октябрьский. 69-летний москвич на автомобиле "Рено Колесо" не смог избежать столкновения: лось внезапно появился на дороге. Животное сумело скрыться в лесу, автомобиль получил повреждения кузова, водитель не пострадал. Следующее ДТП с лосем произошло в 17 километрах. Спустя 40 минут на 361-м километре федеральной автотрассы 52-летний житель Медвежьегорска на "Форде Куга" врезался в сохатого. Животное погибло, а машина получила кузовные повреждения.