В Сокольском районе следователи выясняют, почему дети выпали из окна и получили тяжелые травмы

В Сокольском районе будут разбираться, почему из окон падают дети. Возбуждены уголовные дела.

Сокольским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по фактам причинения травм детям при падении из окон квартир возбуждены два уголовных дела. Они расследуются по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как сообщал сайт КП-Вологда, 5 июля в Соколе из окна квартиры на 2 этаже выпала девочка. Она получила травмы и была госпитализирована. Ее возраст один год 11 месяцев. 9 июля в деревне Чекшино Сокольского района из окна квартиры на 3 этаже выпал 3-летний мальчик, он был госпитализирован - с травмой бедра.

Следователи проверяют информацию, устанавливают все обстоятельства произошедших ЧП. По заключению экспертов, дети получили тяжкий вред здоровью.