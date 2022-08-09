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Общество9 августа 2022 8:49

Вахтовик из Волгограда устроил истерику в аптеке после отказа фармацевта пообщаться

Мужчина пытался выпить сразу после совершения покупки
Евдокия САХАРОВА

В городе металлургов ночью 8 августа дебошир устроил скандал в аптеке на улице Льва Толстого. Как сообщила пресс-служба Росгвардии Череповца, 39-летний вахтовик закупился флакончиками с лекарственными спиртосодержащими средствами и начал их употреблять прямо в торговом зале.

Фармацевту распитие алкоголя не понравилось. и она сделала мужчине замечание. В ответ получила к себе навязчивый сексуальный интерес. Вахтовик не смог свыкнуться к отвержением женщины, в итоге начав буянить с использованием обсценной лексики. Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его в руки полиции для дальнейших разбирательств.