В Череповце зоркие дачники помогли задержать вора

В Череповце задержали вора, которых похозяйствовал на нескольких дачах. Сами жители успели заснять на мобильный телефон сомнительного мужчину, который подозрительно вылезал через окно дачи. Очевидица сообщила о мужчине в полицию.

34-летний подозреваемый украл продукты и технику на 8 тысяч рублей. Он выставил окно из рамы, похитил ценности, вставил стекло назад и скрылся. Следователи выяснили, что таким образом он обнес еще 3 дачи в городе и 2 в районе. Свои темные дела он совершал в темное время суток. Ему грозит до 5 лет колонии.