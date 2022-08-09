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Происшествия9 августа 2022 8:39

В Череповце зоркие дачники помогли задержать вора

Мужчина уже успел обчистить несколько домиков
Евдокия САХАРОВА

В Череповце задержали вора, которых похозяйствовал на нескольких дачах. Сами жители успели заснять на мобильный телефон сомнительного мужчину, который подозрительно вылезал через окно дачи. Очевидица сообщила о мужчине в полицию.

34-летний подозреваемый украл продукты и технику на 8 тысяч рублей. Он выставил окно из рамы, похитил ценности, вставил стекло назад и скрылся. Следователи выяснили, что таким образом он обнес еще 3 дачи в городе и 2 в районе. Свои темные дела он совершал в темное время суток. Ему грозит до 5 лет колонии.