В Череповце отдел ГИБДД изменит прием граждан 10 и 11 августа

РЭО ГИБДД по Череповцу

В городе металлургов 10 и 11 августа в отделении по исполнению административного законодательства приема граждан по трем направлениям осуществляться не будет: по вопросам исполнения административного законодательства в виде административных штрафов (окно №5); по получению копий документов после ДТП с материальным ущербом (кабинет № 218); по лишению специального права (кабинет № 406). С 12 августа прием возобновят в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Череповцу.

10 августа не будет приема в отделении технического надзора, а в регистрационно-экзаменационном отделении прием только по предварительной записи. С 11 августа восстановится обычный режим работы.