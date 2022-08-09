Вологжан просят высказать свое мнение о том, каким может стать парк Мира

В Вологде стартовал опрос: Лаборатория городской среды занялась парком Мира. Вологжане могут высказать свое мнение по поводу дальнейшего развития парка. Им предлагают ответить на вопросы о том, как бы им хотелось проводить время в парке, что необходимо сохранить в этом пространстве, а что требуется исправить, затрагиваются темы транспортной доступности и функциональности территории. Сам факт опроса говорит о том, что вскоре последует работа архитекторов.

Проект одного из важнейших природных общественных пространств Вологды вологжане будут разрабатывать совместно с архитектурным бюро "Парк" (г. Москва).

Благотворителем, который профинансирует создание концепции развития территории, выступает предприниматель Антон Никитин, владелец СХП «Цветы», создатель Вологодского Ботанического сада и Музея Орхидей.

Разработка концепции будет завершена к концу октября 2022 года.