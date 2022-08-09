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Общество9 августа 2022 8:01

В Череповце появится 7 км новых сетей уличного освещения в 2022 году

В городе должно быть светло в любое время суток
Евдокия САХАРОВА
Фото: со страницы Маргариты Гусевой в ВКонтакте

Фото: со страницы Маргариты Гусевой в ВКонтакте

Мэр Череповца Вадим Германов в соцсети заявил о планах на постройку 7 км новых сетей уличного освещения в этом году: «В 2022 году мы сделали акцент на территориях внутри кварталов и подходах к школам и детским садам. Планируем, что работы начнутся осенью, чтобы в самую длинную ночь года рядом с вашим домом было светло, как днем»

Уличное освещение появится в тех местах, на которые чаще всего жалуются горожане, территориальные общественные самоуправления, депутаты. Свои предложения можно оставить в городских управах.

Проект реализуется в рамках программы губернатора "Светлые улицы Вологодчины".