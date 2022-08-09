Обновленный автобусный маршрут №9 в Череповце пройдет по новому мосту

В Череповце появилось расписание обновленного автобусного маршрута № 9. После открытия Архангельского моста он соединит Заягорбский и Зашекснинский районы.

Обслуживает его Автоколонна № 1456. Интервал движения составит 15 минут в будние дни и 20 минут - в выходные. На линию выйдут 9 автобусов.

Автобус отправится от остановки "Макаринская роща" на ул. Командарма Белова до остановки "112-й микрорайон" на ул. Монтклер.

"Девятка" по прежнему будет связывать филиалы Детской поликлиники №3 в Заягорбском районе. А еще - теперь жители улиц Первомайской, Химиков, Гоголя и Красной смогут быстрее добраться до Зашекснинского района. Кстати, 11 августа, после открытием движения по новому мосту, маршрут №9 будет бесплатным.