В Череповце на открытии Архангельского моста запретили алкоголь и оружие

В Череповце 10 августа состоится торжественное открытие моста с концертом, развлекательными мероприятиями и шоу дронов. Однако, алкогольные напитки, колюще-режущие предметы и любое оружие на празднике не приветствуют. Об этом сообщил официальный портал города. Зрителей будут досматривать правоохранители. На посту будут дежурить сотрудники городского управления МВД, линейного отдела и полицейские из Вологды.

Пространство праздника будет ограничено металлическими барьерами, в которых организуют 14 входов с металлорамками и сотрудниками с ручными металлодетекторами.

Осматривать будут даже сумки. Еду и воду в пластике можно взять с собой. Но правоохранители планируют тщательно проверят содержимое. Если вы будете замечены в нетрезвом виде или с алкоголем в руках - вам грозит штраф. Площадку также осмотрят кинологи.

9 августа с 10:00 до 11:30 11 августа для транспорта перекроют улицу Архангельскую от проспекта Победы до Командарма Белова.