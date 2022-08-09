Пенсионерка из Кич-Городка попала в больницу после пожара в доме, гараже и бане

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Кичменгском Городке в минувший понедельник, 8 августа, произошел крупный пожар. В половину четвертого часа дня вспыхнул частный дом, а пламя перекинулось еще и на деревянный гараж и баню. Информация о ЧП поступила от пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области.

Для ликвидации пожара на место выехали 3 автоцистерны и 21 человек личного состава. Пламенем было объято 78 квадратных метров площади. Гараж был уничтожен огнем, повреждена кровля дома и бани, внутренняя и наружная отделка.

В результате пожара пострадала 70-летняя супруга владельца дома. Медики доставили женщину в Кич-Городецкую ЦРБ. У нее диагностировали отравление угарным газом. Причиной несчастья называют дефект электрооборудования.