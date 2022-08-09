83 кандидата в депутаты Городской Думы были зарегистрированы в Череповце

В Череповце закончился первый этап подготовки к выборам в Городскую Думу. 8 августа 2022 года закончился период регистрации: 83 кандидата зарегистрировано, 6 самовыдвиженцам было отказано.

«6 кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. 1 кандидат снял свою кандидатуру, отказался от дальнейшего участия в выборах депутатов Череповецкой городской Думы нового созыва по личному заявлению и утратил статус выдвинувшегося кандидата. 1 кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, утратил статус кандидата в связи с непредставлением ни одного из предусмотренных законом области документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Череповецкой городской Думы», — об этом сообщила Территориальная избирательная комиссия города Череповца.

Напомним, выбору в гордуму города металлургов состоятся 11 сентября. Подробнее о кандидатах - здесь.