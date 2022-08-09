Останки подростка обнаружили в самом центре Вологды

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Останки подростка обнаружили у дома Засецких в самом центре Вологды. Их нашли археологи, проводящие работы.

Установлено, что ранее тут находился средневековый некрополь - погребения XV-XVI веков. Напомним, согласно закону, исследования необходимы перед строительными работами. Сейчас проводятся раскопки на месте флигеля дома Засецких, который планируют восстановить. По предварительным данным, обнаружены захоронения, относящиеся к Ильинскому мужскому монастырю, который был упразднен в XVII веке. От него до наших дней сохранилась только церковь Ильи Пророка в Каменье.

Известно, что смертность малолетних была очень высока на тот момент. Археологи надеются, что ниже могут быть еще интереснее находки - например, захоронениях в гробах-колодах, сообщает сайт Вологда.РФ.