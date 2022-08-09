40 дополнительных автобусов выйдут на линию после открытия нового моста в Череповце

40 дополнительных автобусов развезут горожан и гостей города после открытия моста в Череповце. Работа автобусов начнется 10 августа с 22 часов и продлится до полуночи.

Об организации транспорта рассказал мэр города Вадим Германов. Кроме дополнительных автобусов будут работать обычные в режиме буднего дня, а также трамваи.

От ТЦ «Новый век» на проспекте Победы отправятся автобусы № 2, 7, 31 и 38, от дома № 68 по Архангельской — № 18.

«Автобусы будут отъезжать по мере заполнения. Пойдут со всеми остановками, пока не выйдет последний пассажир. Затем автобус пойдет обратно без остановок. Все автобусы пойдут по обычному маршруту, кроме „семерки“. Она будет ходить только до вокзала», — сообщил мэр Вадим Германов.

Трамваи после 10 вечера будут ходить с интервалом в три минуты.