Олег Кувшинников сделал заявление о строительстве Некрасовского моста в Вологде

Эскизный проект

Губернатор Вологодской области заявил о долгожданных новостях по Некрасовскому мосту в Вологде.

"Администрация города завершила подготовку проектно-сметной документации. Общая стоимость проекта – 5,7 миллиарда рублей. Сроки строительства – 2023-2026 годы", - Олег Кувшинников так обозначил стоимость и сроки. Судя по его заявлению, финансирование будет происходить из федерального и областного бюджетов. Он поручил департаменту финансов обеспечить дополнительную потребность в объеме 1,8 миллиарда рублей с последующим восстановлением из федерального бюджета. "Будем работать по схеме строительства Архангельского моста. Пускаем в ход все имеющиеся средства, а потом закрываем недостачу», - прокомментировал глава региона.

Олег Кувшинников заявил, что Некрасовский мост в Вологде появится к 2025 году при одном условии - если строительство начнется в 2022 году, иначе при подорожании стройматериалов цена вырастет.

Губернатор поручил администрации Вологды после получения положительного заключения госэкспертизы провести конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на строительство моста.

Некрасовский мост – это часть малого транспортного кольца. Олег Александрович напомнил, что о строительстве "мы договорились с Президентом Владимиром Путиным на встрече в 2019 году".

Сейчас работы ведутся на улице Поэта Александра Романова, части транспортного кольца, который соединит несколько районов областной столицы и разгрузит транспортные потоки.

Мэр города Сергей Воропанов отметил в соцсети: "Благодарю Губернатора за поддержку важного инфраструктурного проекта. Некрасовский мост снизит транспортную нагрузку на центральные улицы".