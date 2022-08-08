В Череповце сотрудницы банка остановили старушку от потери полумиллиона рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце в середине июля сотрудницам одного из банков удалось предотвратить дистанционное мошенничество. К ним обратилась 86-летняя местная жительница. Анжелика Торинцева и Светлана Шитенкова заметили, что дама сильно нервничала. Пенсионерка собиралась перевести 500 тысяч рублей на неизвестные счета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Девушки поняли, что дело нечисто - тут замешаны мошенники. Действительно, старушке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Якобы, кто-то по доверенности пытается умыкнуть сбережения со счета пенсионерки. Поэтому нужно срочно деньги обезопасить - перевести на резервные счета. Доступ к ним, конечно, есть только у мошенников.

Работницы банка убедили череповчанку повременить и вызвать полицейских. В результате, они защитили бабушку от потери крупной суммы. УМВД наградило девушек за активную жизненную позицию и содействие полиции.