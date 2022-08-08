Штормовой ветер в Шекснинском районе двигал теплицы и ломал дома

Фото из газеты "Звезда" ВКонтакте

В Шекснинском районе в минувшее воскресенье, 7 августа, прошел штормовой ветер, ливень и грозы. Из-за обрыва проводов без электричества остались более 80 населенных пунктов. В газете "Звезда" отметили, что отсутствие света лишь одна напасть из многих, обрушившихся на их район. Крепкий ветер надувал теплицы теплицы, ломал деревья и сыпал кирпичами.

В деревне Прогресс теплица и вовсе оказалась прямо у подъезда. На крыше ветром разобрало шахту вентиляции - кирпичи рушились прямо на головы прохожим. Пострадало множество деревьев, а от них автомобили и дома.

Без света в воскресенье сидели 1587 человек, включая 466 детей. Восстановить электроснабжение удалось лишь после 19 часов. Исключение составили деревни Обухово и Поддубье - там требуется ремонт подстанций.