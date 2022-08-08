В Вологде воры, переодевшись в почтальонов, украли у старушки драгоценности

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде у 88-летней местной жительницы после посещения "почтальонов" пропали ценности. "Женщина обратилась в полицию", - сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

У пожилой вологжанки исчезли золотые и серебряные изделия, серьги и кольца. Выяснилось, что злоумышленники передвигались на машине - ориентировку на автомобиль разослали нарядам ППС. Полиции удалось заметить похожий автомобиль на перекрестке Ленинградской и Октябрьской. Водителем автомобиля Киа была 24-летняя девушка.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Воровка рассказала, что посещала пенсионерку со своим 21-летним знакомым из Владимирской области. Полицейским удалось разыскать юношу. Он пояснил, что к женщине заходили под предлогом выдачи пенсии. Две его знакомые отвлекали старушку, а он шарил по вещам в поисках ценного. Ему удалось прихватить две шкатулки с драгоценностями. Похищенное имущество изъяли во время обыска, скоро ювелирные украшения вернутся к хозяйке. Паре грозит до 5 лет тюрьмы