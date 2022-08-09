Вологжане оказали помощь животным в качестве подарка на свадьбу

В Вологде прошла необычная свадьба. Молодожены организовали гуманитарную помощь бездомным животным от своих гостей.

Александра и Андрей Мартюшовы поженились 30 июля. Приглашая гостей на торжество, они попросили не приносить цветов - вместо букетов, которые через некоторое время погибнут, принести что-нибудь для бездомных животных. В общество защиты животных постоянно требуются корма и наполнитель, крупы, мешки для мусора, медикаменты, а также моющие средства. В итоге зоозащитникам переданы многочисленные подарки гостей. Как оказалось, в молодой семье уже живут три животных.

Как рассказала Александра, "просто мне хотелось помочь тем, кому действительно очень нужна наша человеческая, материальная и физическая помощь, в момент, когда меня слышит так много людей. То, что мы подарили, это лишь капля в море..."

Она следит за новостями зоозащитников, и если там происходит что-то серьёзное, случаются проблемы, то останется в стороне.

"Нам бы хотелось, чтобы больше людей задумывалось о помощи..." - такое желание пришло вологжанке в ее самый счастливый момент жизни. И гости ее поддержали.