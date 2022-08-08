43-летний мужчина найден мертвым в Сазонове Чагодощенского района

В поселке Сазоново Чагодощенского района обнаружен погибший. На бездыханное тело 7 августа на улице между домами наткнулся местный житель.

«Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия и при осмотре видимых телесных повреждений, а равно следов борьбы не обнаружили. В ходе следственно-розыскных мероприятий была установлена личность умершего. Им оказался уроженец данного поселка, 43 лет, не имевший постоянных места работы и жительства», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. Устюженским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации начата проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти.