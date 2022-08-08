Мэр Череповца рассказал как попасть на открытие Архангельского моста

Входы на огражденную территорию помечены красным треугольничком. ВКонтакте, Вадим Германов.

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал, как можно будет попасть на открытие Архангельского моста 10 августа и опубликовал карту-схему.

Как сообщал КП, праздник начнется в 15:30. Сцена будет установлена в створе улицы Архангельской. На ней выступят "Чайф", "Дискотека Авария" и Niletto. Всего смогут посмотреть их выступления около 60 тысяч человек.

Где будут расположены входы на огороженную территорию видно на рисунке. Они отмечены красными треугольничками - всего их 8.

Как сообщил Вадим Германов, "Вдоль улицы Архангельской будут расставлены туалетные кабины. Всего их будет 50 штук".

Уже с 9 августа улица Архангельская на участке от ул. К. Белова до пр. Победы будет перекрыта. Отменены парковки у дома на Архангельской, 46А и у Макаринской рощи.

"Обратите внимание, парковки у дома на Архангельской, 46А и у Макаринской рощи будут закрыты. Пользуйтесь общественным транспортом", - пишет мэр на страничке ВКонтакте.

Напомним, что открытие автомобильного движения через новый мост ожидается в четверг, 11 августа.