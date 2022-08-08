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Происшествия8 августа 2022 7:23

Водитель "Мерседеса" разбился под Вологдой

Мужчина без прав выехал на федеральную трассу и погиб
Иван Чухнин
Автомобиль превратился в груду металла.

Автомобиль превратился в груду металла.

Смертельное ДТП произошло 7 августа. Около 9 утра в Вологодском районе на трассе А-114 Вологда - Новая Ладога водитель на "мерседесе", 1970 г.р. попал в аварию. У него не было водительских прав, он не пристегнулся ремнем безопасности. В итоге он не справился с управлением, вылетел в кювет. Машина опрокинулась, водитель получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался в больнице. В машине был пассажир - женщина 1979 г.р.. Она также не была пристегнута ремнем. С места ДТП она госпитализирована и находится в больнице с различными травмами.