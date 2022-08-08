Два мужчины утонули в Вологодской области за выходные

Под Вологдой в пруду нашли погибшего мужчину. Следственным отделом проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК, днем 7 августа жительница поселка Лесково сообщила, что обнаружила тело сожителя, мужчины 53 лет, в местном пруду. С ее слов, мужчина два дня назад употреблял дома спиртные напитки, а затем ушел.

Спасатели извлекли из воды тело, при осмотре которого следователи СКР видимых телесных повреждений не обнаружили.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти.

В Череповце в районе Октябрьского моста в субботу, 6 августа, утонул 44-летний мужчина.

Спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали его полиции.

По сообщению МЧС, в начала года на Вологодчине утонуло 33 человека.