Футбольная команда из Вологды впервые победила москвичей в профлиге

Вологодское «Динамо» принимало соперников в минувшую субботу, 6 августа. В копилку вологжан засчитали первую победу на профессиональном уровне в сезоне.

Наши футболисты боролись четвертом туре Второй лиги, группе 2.2, с московским «Динамо 2». Вологжане заработали пенальти в первую пятиминутку, Корепова Кирилла сбили в штрафной соперника. В результате к "точке" подошел Владислав Беляев и забил гол. После розыгрыша штрафного Беляев пробил по воротам, но соперников спас вратарь.

В начале второго тайма после удара по центру Максима Мешалкина из штрафной 2:0. На 90-й минуте Роман Куражов забил финальный гол 3:0. На данный момент вологжане девятые в турнире с тремя очками. В следующем туре нас принимает московскоме «Чертаново».