МЧС предупреждает вологжан о сильном ветре, ливнях, грозах и граде 7 августа

В Вологодской области объявлено штормовое предупреждение. Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что 7 августа с 08:30 до 22:00 ожидаются грозы, шквалистый ветер до 19–24 м/с, ливень и град.

МЧС предупредило вологжан о повышенной вероятности возникновения ЧС: обрывов ЛЭП и линий связи, проблем с функционированием дорожно-коммунальных служб, ДТП, пробок, нарушения жизнеобеспечения населения. Кроме того, слабоукрепленные и широкоформатные конструкции могут рухнуть, ветром может снести кровлю домов и деревья.

Утром в Шекснинском районе уже более 80 населенных пунктов остались без света.