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Происшествия6 августа 2022 20:30

На Вологодчине свиньи умирают от африканской чумы

В Грязовецком районе выявлен очаг опасного заболевания
Евдокия САХАРОВА

В Грязовецком районе Вологодской области обнаружена африканская чума. Свиньи в личном подсобном хозяйстве вологжанина серьезно заболели. Фермер, проживающий на хуторе Каргино муниципального образования Вохтожское, не сразу обратился к специалистам госветслужбы. Только когда уже второй поросенок погиб от африканской чумы, мужчина заявил о падеже скота.

Губернатор постановил ввести в Грязовецком районе карантин вплоть до 27 сентября. На данный момент на границах населенного пункта разворачиваются пропускные посты. Специалисты заняты ликвидацией очага заболевания и проводят мероприятия, препятствующие распространению возбудителя. В хозяйствах, которые могут быть заражены, уже подсчитали всех животных.

Во время карантина в зоне очага нельзя содержать и разводить свиней, ограничен ввоз и вывоз, продажа животных, продукции животноводства и растениеводства, даже кормов. Охота не допускается. Исключение делают лишь для регулирования численности охотничьих ресурсов,