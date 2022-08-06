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Происшествия6 августа 2022 18:48

В центре Вологды пьяный подросток снес столб на автомобиле "Ауди"

Молодой человек был выпимши
Евдокия САХАРОВА
Фото: группа «Городские камеры Baza.net» ВКонтакте (скриншот Степана Сташко)

Фото: группа «Городские камеры Baza.net» ВКонтакте (скриншот Степана Сташко)

В самом центре Вологды в половину пятого утра нетрезвый юноша снес столб со знаком. Бетонная конструкция рухнула на тротуар и повалила за собой провода. ЧП случилось у остановки Центр. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

За рулем автомобиля «Ауди 100» сидел 19-летний парень. Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, юноша не вошел в поворот, в результате на своем пути встретил столб. Медицинская помощь подростку не понадобилась.

По результатам обследования в выдыхаемом водителем воздухе находилось 0,337 мг алкоголя на литр, допустимый максимум 0,16 мг/л.