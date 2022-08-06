В Соколе юноша на "Приоре" на переходе сбил 4-летнего мальчика

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Соколе в минувшую пятницу около 6 часов вечера Лада Приора совершила наезд на 4-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба областного ГИБДД. Ребенок вместе с родителями переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на их пути появился разогнавшийся 19-летний водитель. Прямо дома № 33 на улице Советской мальчика сбили.

На место выехала скорая - медики решили доставить пострадавшего в Вологду. В детской больнице ребенка обследуют. Правоохранители же напоминают о необходимости уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах.