В Тотьме ищут красивых и высоких людей для съемок в фильме

В Тотьме 8 августа пройдет кастинг. Красавиц и красавчиков высокого роста ищут для участия в дефиле кутюрье Фрола Буримского. В старинном городе пройдут съемки фильма про историю северного костюма, об этом сообщает сайт ньюсво.

Возраст моделей ограничен - от 16 до 50. Рост мужчин должен быть в пределах 180-195 см, женщин - 175-190 см. Кастинг пройдет в Доме традиций и ремесел "Морошка".

Напомним, Фрол Буримский - известный российский дизайнер и антрепренер. У него есть собственная марка одежды. Ранее Буримский выпустил коллекцию "Каргополь", посвященную городу в Архангельской области. Северный город в 2020 году увидел первый показ бренда Фрола Буримского Flor et Lavr. Коллекция была вдохновлена этим городом, а затем её представляли в Париже.

Мудборды Фрола Буримского в Instagram наполнены куполами церквей, деревенскими пейзажами и женщинами в традиционных русских костюмах.

Буримский дебютировал на сцене Мариинского театра, выступив художником по костюмам для балета "Игра".

Кстати, "Морошка" находится в Тотьме на улице Володарского, 7. Информацию можно уточнить по телефону 8 (81739) 2-45-81.