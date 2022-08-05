В Вологде пожарный переполох произошел в многквартирном доме

В Вологде ищут поджигателя матраса. Он был обнаружен в многоэтажке.

Сообщение о том, что в Вологде горит жилой многоквартирный дом на улице Ленинградской, 144, поступило пожарным 4 августа в девятом часу вечера.

На вызов помчались пожарные - 21 человек. Подъезд был сильно задымлен. Пожарным пришлось подниматься на самый верх для поиска очага возгорания. Оказалось, что горит матрас, лежащий в третьем подъезде на лестничном пролёте 10 этажа.

С возгоранием специалисты быстро справились, подъезд проветрили.

Назвали и предварительную причину ЧП: это могла стать шалость детей или неосторожное обращение с огнём, сообщает ГУ МЧС РФ по Вологодской области. Остается установить личность пиромана.