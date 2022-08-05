Пациенты в областной больнице дебоширят и выбивают окна

В обоих случаях на помощь медикам пришли росгвардейцы.

Росгвардейцы за утро утихомирили двух пьяных пациентов в больнице на Пошехонке. Те были пьяны. Один из них выбил два окна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцы дважды выезжали в больницу. Первый вызов поступил ранним утром. К медикам поступил пьяный пациент с мелкими ранами, ушибами и кровоподтеками. Во время оказания медицинской помощи мужчина стал грубить врачам, обзываться и материться. Росгвардейцам пришлось вологжанина 1995 года рождения вывезти из больницы в отделение полиции.

Спустя несколько часов наряд Росгвардии вновь отправился на Пошехонку. Пациент, мужчина 1985 года рождения, был пьян, он ругался с медперсоналом и дебоширил. К моменту приезда стражей порядка он сумел выбить два окна. Его также пришлось передать полицейским.