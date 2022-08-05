Череповецких "робинзонов" с острова забирали спасатели

Фото: Спасатели Череповца ВКонтакте.

В Череповце отец с сыном потерпели лодкокрушение и оказались на острове. На помощь пришли спасатели. ЧП случилось 3 августа на реке Шексне.

Путешественники отправились на один из островов на реке. Успешно доплыв до берега, они отправились погулять по окрестностям. Когда вернулись к лодке, то увидели, что она стравила воздух: разошлась по шву. Так что вернуться на ней обратно не представлялось возможным. К счастью, была связь и мужчине удалось дозвониться до спасателей Череповца.

Вскоре за "робинзонами" прибыл катер. Спасатели забрали отца с сыном и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.