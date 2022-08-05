В Череповце ликвидирована крупная авария на водоводе

В Череповце закончен ремонт магистральной трубы, без воды жил Северный район Череповца, и две деревни. Как оказалось, трубу большого диаметра буквально прокололи.

Вечером 3 августа водовод повредила строительная компания, которая прокладывала электрические кабели методом прокола под дорогой. В итоге 4 августа без воды были жители домов в Северном районе, а также проживающие в Ботово и Тоншалово.

Начались работы, маршруты некоторых автобусов были изменены. К концу рабочего дня началось заполнение системы водой, затем началась промывка. Однако к ночи вода вернулась в дома череповчан, заверил мэр города Вадим Германов.