Мобильные пункты вакцинации будут работать по пятницам в Вологде и Черепвце

В Вологде приглашают привиться от коронавируса: в стране наметился подъем заболеваемости. Так что весь август каждую пятницу мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в Вологде и Череповце. В Вологде в течение августа медики ждут пациентов возле ТЦ «Мармелад», а в Череповце - возле Дворца молодежи с 15 до 18 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По словам начальника департамента здравоохранения Алексея Плотникова, в первую очередь рост заболевания отмечен в центральных городах России. Появляется больше инфицированных, увеличивается число пациентов в моногоспиталях. По его словам, "мы находимся на входе в очередной подъём заболеваемости, поэтому сейчас самое подходящее время для вакцинации от коронавируса".