Асфальт на череповецкой парковке возле тропы здоровья покрылся трещинами и пополз к лесу

Вадим Германов, ВКонтакте.

Новенькая парковка у тропы здоровья в Череповце не выдержала: за два летних месяца асфальт растрескался и пополз. Это произошло в болотистой части, на которой, согласно проекту, торф должны были вынуть. При этом парковку на улице Наседкина построили только в этом году. В июне стоянку площадью 2,5 тысяч кв.м. торжественно открыли.

Мэр Череповца Вадим Германов успокоил горожан: парковка будет обязательно отремонтирована, причем подрядчик, который ее строил, сделает это за свой счет и - до конца августа.

"Недавно построенная автостоянка явно потянулась к природе и начала «сползать» в сторону леса. Раньше на этом месте было болото, чтобы выйти на твердый грунт, строителям пришлось снимать три метра торфа. Очевидно, что в правой части площадки выборка должны была быть еще больше", - рассказал градоначальник. Пока на стоянке установили датчики - они помогут зафиксировать "дрейф" асфальта. Кстати, акты приемки работ городом все еще не подписаны.