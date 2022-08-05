Мотоциклист погиб ранним утром на окраине Вологды

К сожалению, мотоциклист погиб. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Вологде на обходе города погиб мотоциклист - он врезался в автомобиль. Трагедия случилась в пятницу, 5 августа, ранним утром. Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, 7:30 на перекрестке улицы Ананьинской и обхода Вологды, 60-летний водитель машины «Лада Веста» не увидел мотоциклиста.

Он не предоставил преимущество двухколесной технике. В результате мотоцикл «Ямаха» врезался в легковушку, 37-летний мотоциклист погиб на месте. В салоне «Лады» ехал 23-летний юноша, он получил травмы головы. Автомобиль получил кузовные повреждения, мотоцикл - сильнейшие повреждения.

На место выезжали следователи, сотрудники ГИБДД. Было частично ограничено движение.