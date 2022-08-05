Мусорный коллапс или смена караула ожидает Шексну

Перевозчики мусора в Шекснинском районе сообщили о больших долгах регионального оператора перед ними. Так что жителей пугают мусорным коллапсом. Напомним, региональным оператором западной части области является ООО «Чистый След». Он выбран на 10 лет. На нем лежат обязанности собирать деньги с населения и он должен полностью организовать сбор мусора на этой территории. Он же выбирает перевозчиков - заключение контрактов проходит ежегодно. Однако перевозчики в Шексне заявляют, что они выполняют условия контракта, а регоператор не спешит раскошеливаться.

«Региональный оператор оплачивает нашу работу. Отдельно, по договору, они отдают деньги за сортировку отходов и утилизацию — использование полигона. Но долг регионального оператора перед нашей организацией растет. На сегодня общая сумма задолженности составляет 31 миллион 600 тысяч рублей. Оплата за каждый месяц идет только в размере 80% от всей положенной суммы, 20% ежемесячно переходит в долг. Региональный оператор еще даже не закрыл задолженность за прошлый год — платят сейчас за октябрь–ноябрь" - о недобросовестном сборщике мусора заявил зам. директора ООО «Эковтор», директор ООО «Полигон» Андрей Рябинин журналистам районной газеты "Звезда". Он оценивает ситуацию как критичную.

Включая работников сортировки и полигона, в штате ООО - 40 человек. "8 августа мы расторгнем контракт и должны будем остановить работу", — уже так радикально настроены перевозчики.

Уже подана претензия, уведомлены администрации поселка Шексна и Шекснинского района, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.

Чем закончится скандал - мусорным коллапсом или быстрым приходом нового перевозчика? Есть, конечно, и третий вариант - досрочное прекращение деятельности "Чистого следа".

Комментарии ВКонтакте не заставили себя долго ждать:

- "Выбирать на 10 лет - это уже не есть хорошо, а "выбрать" вот такого ... просто преступление!"

- "Что-то мелодия знакома... Угадываем продолжение:поэтому вынуждены поднять оплату за вывоз ТБО?"

- "Где заводы по переработке?"

- "Тарифы выше крыши, да ещё и оплату берут по нескольким адресам с человека, но мало, мало и мало. Где-то там был слушок, что депутаты хотели такое положение дел с оплатой пересмотреть? Что-то не видно".

равится