18 автобусов на газе прибыли в Вологду

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Новые автобусы прибыли в Вологду. Вскоре горожане увидят их на маршрутах. Это экологичные автобусы: работают на компримированном природном газе — метане. Перевод общественного транспорта на такой вид топлива снижает вредные выбросы в атмосферу. Таким образом, с вводом нового транспорта автопарк ПАТП-1 будет экологичным уже на 40%.

"Сейчас машины проходят доукомплектование терминалами для безналичной оплаты. Затем предстоит приемка автобусов: проверка технического состояния, комплектации, документации, далее оформление документов в ГИБДД. После этого автобусы будут готовы выходить на линии", — сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Автобусы произведены на волжском заводе «Волгабас», каждый вмещает 104 пассажира, оснащен системой видеонаблюдения, информационным табло, светодиодными рейсоуказателями. В кабине водителя добавлена автоматическая система пожаротушения, тахограф. В автобусах есть откидной пандус для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и площадка для коляски.

Автобусы закуплены на торгах. На сэкономленные средства в августе в город поставят еще два автобуса от ярославской компанией «ЯрКамп».