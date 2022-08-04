Вологжанин прибил спящего знакомого топором

В одной из деревень Никольского района в мае произошло жестокое убийство. Великоустюгский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по статье "Убийство", материалы отправились в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

По мнению следствия, мужчины выпивали в компании, а потом разошлись по домам. Но у 27-летнего вологжанина после встречи на душе осталась злоба, и он решил ее излить не самым экологичным образом. Агрессор пробрался ночью в незапертый дом знакомого, с собой он конечно прихватил топорик. Нависнув над кроватью, убийца несколько раз ударил жертву обухом по голове. 33-летний пострадавший скончался на месте.

После этого молодой человек хладнокровно уничтожил свою одежду и топор, а потом признался в грехе своим родственникам и знакомым. В ходе следствия подозреваемый в убийстве признался. Как оказалось, в ту роковую ночь он подумал, что погибший обидел его родственника. За это и стукнул. Обвиняемого заключили под стражу.