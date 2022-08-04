Вологодские банкиры обнаружили более 40 поддельных банкнот

В Вологодской области чаще других подделывают пятитысячные купюры. А в среднем по две фальшивки в неделю: с такой скоростью растет коллекция банкнот, очень похожих на настоящие.

Всего за первые 6 месяцев 2022 года в банковской системе Вологодской области выявлено 46 поддельных денежных знаков Банка России. Чаще всего решаются подделать купюру номиналом 5 тысяч рублей. Их было обнаружено 29. Однотысячных бумажек найдено 10 штук, еще 5 — похожих на 2000 рублей.

Изготавливаются не только бумажные подделки - обнаружены две десятирублевые монетки.

Нашлись желающие размножить и американские деньги. "В регионе выявлена одна поддельная банкнота номиналом 50 долларов США", — сообщает сайт newsvo со ссылкой на ЦБ России.