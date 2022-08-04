Мужчина умыкнул велосипед прямо из торгового зала

В Грязовце мужчина украл детский велосипед прямо из магазина. В полицию обратился женщина, работающая управляющим одного из магазинов на улице Ленина в Грязовце. Она сообщила, что прямо из торговой точки пропал подростковый велосипед стоимостью более 7 тысяч рублей. На место вышли полицейские : благодаря камерам видеонаблюдения была составлена ориентировка и установлено направление, в котором ушел злоумышленник. В результате сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Ранее судимый местный житель 1983 г.р. уже сознался в преступлении и показал, где спрятал велосипед.

Сейчас велосипед вернулся в торговый зал. А вору грозит новое лишение свободы.