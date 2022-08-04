Вологодские пенсионеры активно ищут работу

Вологодским пенсионерам не хватает пенсии: порядка 300 резюме от соискателей пенсионного и предпенсионного возраста было размещено на портале hh.ru в середине лета - в июле. Соискатели пенсионного возраста в Вологодской области в июле разместили 2,1% резюме от всего объема в регионе. Но это, как говорится, еще не осень.

На что претендуют люди, которым уже можно бы и отдохнуть?

Женщины старшего возраста чаще ищут работу в бухгалтерии, администраторами или продавцами. Часть их интересуют вакансии в сфере образования, доставки и менеджмента.

Большинство мужчин старше 58 лет искали работу водителями. Пять процентов мечтают о должности охранника, столько же - ищут работу сервисного инженера. 3 процента рассматривали варианты работы слесарями и энергетиками.

Кроме того, среди возрастных вологжан есть люди, способные справиться с такой работой как прораб, менеджер по продажам, инженер по охране труда, курьер, программист и разработчик..

Напомним, в 2022 году выйти на пенсию по старости могут женщины, которым исполнилось 58 лет, и мужчины с 63 лет. Средняя пенсия на Вологодчине в июле составляла около 19 тысяч рублей.