Вологжанин набрал кредитов на сумму 8 миллионов рублей и заявил о крупной краже

Прокуратура сообщает о случае мошенничества: вологжанин взял кредиты на общую сумму более восемь миллионов рублей. А потом заявил о краже. Однако банкиры и правоохранители заподозрили неладное.

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Вологды обвиняют в мошенничестве и заведомо ложном доносе. Следствие установило, что в 2019 мужчина взял кредиты в шести банках. При этом он обманул банкиров: предоставил ложные сведения о доходах.

А в июле 2020 года мужчина сообщил о краже из его квартиры денег. Однако полиция пришла к мнению, что кражи не было. Делом занялись следователи. Они установили, что это заведомо ложный донос о совершении преступления. Это было сделано с целью дальнейшего уклонения от выплаты кредитов и сокрытия мошенничества.

Более восьми миллионов рублей он потратил по своему усмотрению.

За мошенничество в особо крупном размере вологжанину грозит до 10 лет лишения свободы, за ложный донос — до двух лет лишения свободы. Дело направлено в суд, скоро клиент банка предстанет перед судом.