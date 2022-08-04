В Череповце сотрудник не получил более 150 тысяч рублей заработной платы

В Череповце руководителя оптовой компании, по всей видимости, накажут за невыплату зарплаты сотруднику. Как сообщает следственное управление СК по Вологодской области, уголовное дело возбуждено против 37-летнего директора фирмы, которая занималась оптовой торговлей оборудованием. Босс не платил подчиненному почти год, а когда тот уволился, то не сделал расчет. В итоге долг перед работником превысил 150 тысяч рублей.

Едва работник пожаловался правоохранителям, то сотруднику деньги перечислили. Однако это не освобождает руководителя компании от ответственности. Ему, согласно Уголовного Кодекса, грозит до трех лет лишения свободы.

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