Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика4 августа 2022 13:33

В Череповце сотрудник не получил более 150 тысяч рублей заработной платы

Отвечать перед законом будет руководитель
Иван Чухнин

В Череповце руководителя оптовой компании, по всей видимости, накажут за невыплату зарплаты сотруднику. Как сообщает следственное управление СК по Вологодской области, уголовное дело возбуждено против 37-летнего директора фирмы, которая занималась оптовой торговлей оборудованием. Босс не платил подчиненному почти год, а когда тот уволился, то не сделал расчет. В итоге долг перед работником превысил 150 тысяч рублей.

Едва работник пожаловался правоохранителям, то сотруднику деньги перечислили. Однако это не освобождает руководителя компании от ответственности. Ему, согласно Уголовного Кодекса, грозит до трех лет лишения свободы.

к