Сколько денег положено семьям с детьми в Вологодской области

Фото: пресс-служба ЗСО.

Более четырёх тысяч вологодских родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, получают пособие. О том, как поддерживаются семьи с малышами рассказал председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

«Поддержка семей с детьми – одно из важнейших направлений законотворческой деятельности Законодательного Собрания Вологодской области. С просьбой разъяснить, на какие меры поддержки гражданин имеет право, ко мне часто обращаются вологжане на личных приемах, через сайт и социальные сети, - рассказал Андрей Луценко. - В этом году мы законодательно расширили понятие многодетной семьи. В ее состав теперь включены пасынки и падчерицы. Статус многодетной семьи позволит гражданам пользоваться всеми установленными мерами поддержки».

Он напомнил, что с этого года пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается отделениями ПФР. Выплата полагается неработающему родителю со дня рождения малыша или с первого дня отпуска по уходу. Начисление денег заканчивается днем, когда ребенку исполняется полтора года. Размер пособия с учетом районного коэффициента в Вологде и области составляет 8 829 рублей 48 копеек, в Череповце – 9 597 рублей 26 копеек.

Всего на 2 августа такую выплату получают 4 023 вологжан. Оформляется пособие в клиентской службе ПФР или МФЦ.

С 1 мая этого года часть вологжан имеют возможность получать пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правда, выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

Базовый размер выплаты - 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. Если этого недостаточно - при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75 % от регионального прожиточного минимума. Если и этого недостаточно - пособие будет назначено в размере 100 % регионального прожиточного минимума.

Напомним, на Вологодчине размер ежемесячной выплаты в 2022 году составляет 6 199 рублей, 9 298,5 рубля или 12 398 рублей соответственно. Все вопросы, связанные с этой выплатой, также решает Пенсионный фонд.