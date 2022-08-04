Первые 600 тысяч рублей потратят на восстановление усадьбы под Вологдой

Фото: Информационный центр Вологодского района.

Первые 600 тысяч рублей на деревянную усадьбу на берегу реки Тошня в Вологодском районе получены. Команда Вологодского района и автономная некоммерческая организация «Мое наследие» выиграла в конкурсе областных грантов. Эти деньги будут направлены на разработку проекта реставрации усадьбы, расположенной в деревне Дудинское. Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения.

Кровля, фасад, фундамент – все требует обновления. "Будет непросто, но дорогу осилит идущий. Уверен, что у нас получится сохранить еще одну страницу истории нашего края", – отлично понимает важность и сложность работы глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Усадьба была основана в конце 18 века. Это деревянный, одноэтажный дом с мезонином, который выходит северным фасадом на берег реки Тошни. Приусадебный парк был также разбит на рубеже XIX и XX веков. Сейчас там сохранилась липовая аллея.

«Разработка проекта сможет дать старт процессу комплексной реставрации усадьбы Дудинское. Также при содействии волонтеров будет благоустроена прилегающая к зданию усадьбы территория и установлены информационные щиты об истории объекта», – цитирует слова начальника управления культуры, молодежной политики и туризма Администрации Вологодского района Юлии Дурягиной Информационный центр Вологодского района.