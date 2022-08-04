В Череповце начали борьбу с лихачами на самокатах

Фото: архив КП.

В четырех парках Череповца запретили ездить на электросамокатах.

«Мэрия и кикшеринговые компании заключили соглашение. Четко прописали, где электросамокатам можно ездить, где ограничена скорость. Выбрали парки, где много отдыхающих с детьми. Там самокат будет автоматически отключаться, придется катить его самостоятельно», – цитирует пресс-служба городской администрации слова начальника отдела транспорта департамента ЖКХ Игоря Фасонова.

Запрет распространяется на парк 200-летия, Комсомольский парк, Соляной сад и парк Победы. В остальных многолюдных местах скорость будут снижать до безопасной. В первую очередь договорились с компаниями, которые охватывают около 80 % рынка аренды самокатов в городе. Речь идет о компаниях BusyFly и «Карусель»

В общественных местах и на многолюдных улицах введено ограничение скорости до 15 км/ч, а за вождение в нетрезвом виде могут лишить водительского удостоверения.

Кстати, электросамокаты, которые сдают в аренду мощностью меньше 250 ватт, на них стоит ограничение скорости до 20 км/ч. Соответственно транспортным средством они не являются. К ним применяются правила ПДД, как и для пешеходов.