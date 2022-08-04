Российские звезды Харатьян, дискотека "Авария", "Чайф" поздравят Череповец

Программу опубликовал Олег Кувшинников на своей странице в ВКонтакте.

Как ранее сообщала "Комсомолка", праздничные мероприятия по открытию Архангельского моста перенесены на 10 августа. Сегодня стала известна праздничная программа открытия Архангельского моста в Череповце. Ее сообщил губернатор Олег Кувшинников. Для горожан и гостей выступят Харатьян, "Чайф", Niletto и «Дискотека Авария». Праздник начнется 10 августа на улице Архангельской в 15:30. На разогреве российских знаменитостей - лучшие коллективы региона.

Приглашенными звездами станут Niletto, «Дискотека Авария» и «Чайф». Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников. Ведущим концерта станет народный артист России Дмитрий Харатьян.

В 17:00 стартует официальная часть открытия переправы, а с 18:00 — большой концерт звезд российской эстрады. Празднество продлится до глубокого вечера. Завершится мероприятие шоу квадрокоптеров и праздничным фейерверком в 22 часа.

Пока неизвестно, прибудет ли на торжество с песней "Но не спит губернатор" неизвестный певец, которого разыскивал и приглашал на праздник Олег Кувшинников.