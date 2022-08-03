Вологодчина стала славиться палочками для суши из местной березы

В Вологде с 2021 года работает компания по производству палочек для суши. Спрос - значительный, хотя на рынке предприниматели недавно. Все продукция реализуется в нашей стране и продается сразу, прямо с конвейера. "Количество единиц продукции в месяц исчисляется миллионами, потому что продукция сама по себе недорогая, меньше рубля", - пояснил руководитель производства компании «Алекса» Александр Павлов Вологда.рф.

Помимо снабжения общепитов палочками для суши, также изготовляется и шпатель косметический (для депиляции) и медицинский. Продукт вытачивают из настоящей вологодской березы, иностранцы же делают обычно из бамбука. Товары отвозят в Центральную Россию, на Северо-Запад, в Калининград, за Урал и на юг — Ставрополь, Краснодар.