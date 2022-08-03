Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 13:29

По улицам Нюксеницы пробежался медвежонок

Молодой зверь вышел в населенный пункт
Евдокия САХАРОВА
Кадр видео Андрея Меледина

Кадр видео Андрея Меледина

В селе Нюксенице удалось заснять косолапого бегуна. Кадры сняли на видеорегистратор местного автомобилиста. Медведь несся на всех четырех лапах прямо по одной из улиц населенного пункта, а потом скрылся в кустах.

Андрей Меледин выложил видеоролик в одной из групп соцсети на всеобщее обозрение: «Село Нюксеница, 5:43, 03.08.2022. Мишка бежит от детской площадки по объездной». Вологжане немало удивились происходящему, ярко выражая свои эмоции в комментариях: «Не показывай американцам», «Одуреть!», «Вот это да! Сейчас и ходить страшно будет», «Городищну кабаны одолели, а нас медведи», «Почуял медок».

Один из комментаторов заметил, что леса пропадают, поэтому и животным больше некуда пойти: «Кто губит, к тем и идут».