По улицам Нюксеницы пробежался медвежонок

Кадр видео Андрея Меледина

В селе Нюксенице удалось заснять косолапого бегуна. Кадры сняли на видеорегистратор местного автомобилиста. Медведь несся на всех четырех лапах прямо по одной из улиц населенного пункта, а потом скрылся в кустах.

Андрей Меледин выложил видеоролик в одной из групп соцсети на всеобщее обозрение: «Село Нюксеница, 5:43, 03.08.2022. Мишка бежит от детской площадки по объездной». Вологжане немало удивились происходящему, ярко выражая свои эмоции в комментариях: «Не показывай американцам», «Одуреть!», «Вот это да! Сейчас и ходить страшно будет», «Городищну кабаны одолели, а нас медведи», «Почуял медок».

Один из комментаторов заметил, что леса пропадают, поэтому и животным больше некуда пойти: «Кто губит, к тем и идут».